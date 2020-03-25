ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle el dezenfektanlarına talebin hızla arttığını belirterek, "El dezenfektanları üretiminde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Ar-Ge sürecini tamamladı. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacak." dedi.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bor madeninden üretilen yerli ve milli el dezenfektanına ilişkin bilgi verdi.

Uzmanların salgınla mücadelenin ilk koşulu olarak ellerin sürekli yıkanmasını tavsiye ettiğini anımsatan Dönmez, özellikle kirli yüzeylere temas edenlerin yanlarında su ve sabun olmaması durumunda mutlaka el dezenfektanlarıyla hijyen sağlaması gerektiğini anlattı.

Dönmez, dezenfektanların yoğun olarak kullanılmasıyla tüketicilerden cilt tahrişleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Salgınının Türkiye’de görülmesiyle talebi hızla artan el dezenfektanları üretiminde BOREN, Ar-Ge sürecini tamamladı. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacak. BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içermektedir."

Bakan Dönmez, "Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanı cildin tahriş olmasını önlüyor." bilgisini verdi.

Etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağların eldeki bakteri ve mantarları yok ederek yaraların iyileşmesini hızlandırdığının altını çizen Dönmez, "BOREN'in sağlık alanında yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları bununla sınırlı değil. Geliştirilen borlu yara iyileştirici sünger halihazırda kullanılan gümüş nitratlı süngere göre yaraların kapanmasında 10 kat daha olumlu sonuçlar veriyor. Antibakteriyel ve antifungal özelliğe sahip borlu yara iyileştirici sünger, özellikle ameliyat sonrası şeker hastalarının yaralarının kapanmasında hızlı ve etkili sonuçlar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA