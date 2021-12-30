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ETİ Negro neden Nero oldu? Negro ve Nero kelimeleri ne anlama gelmektedir?

Türkiye'nin ünlü gıda firmaları arasında yer alan ETİ aldığı kararla Negro isimli ürününün ismini Nero olarak değiştirmişti. Vatandaşlar bunun sebebini merak ediyor. Peki, ETİ Negro neden Nero oldu? Negro ve Nero kelimeleri ne anlama gelmektedir?

ETİ Negro neden Nero oldu? Negro ve Nero kelimeleri ne anlama gelmektedir?

Gıda firması ETİ Negro isimli bisküvisinin ismini Nero olarak değiştirdi. Birçok kişi ETİ firmasının neden böyle bir değişikliğe gittiğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, ETİ Negro neden Nero oldu? Negro ve Nero kelimeleri ne anlama gelmektedir? İşte detaylar...

ETİ NEGRO NEDEN NERO OLDU?

Türkiye'nin önde gelen gıda firmaları arasında olan ETİ, yıllardır “ETİ Negro” olarak çıkardığı bisküvi çeşidinin isminde değişikliğe gitti. Değişikliğin sebebi ise birçok ülkede ve dilde 'Negro' kelimesinin siyahlara yönelik ayrımcılığı ve ırkçılığı ifade etmesi. Marka bu sebeple ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. ETİ, kakaolu bisküvisinin adını 'Eti Nero' olarak değiştirdiğini açıkladı.

Nero kelimesi ise "Neron" olarak bilinen Roma İmparatorluğunun krallarından birinin ismidir.

ETİ Negro neden Nero oldu? Negro ve Nero kelimeleri ne anlama gelmektedir?

ETİ'NİN YAPTIĞI RESMİ AÇIKLAMA

Eti, “Bisküvimiz, içeriğinde yoğun miktarda kakao bulunması nedeniyle siyaha yakın bir renktedir ve ismini bu özelliğinden almıştır. İspanyolcada siyah rengi ifade eden negro kelimesi, ülkemizde tüketiciler nezdinde kakaolu bisküvinin adı haline" geldi diyerek isminin konuş sebebini ve markalaşma sürecini belirtti.

ETİ Negro neden Nero oldu? Negro ve Nero kelimeleri ne anlama gelmektedir?

Eti bu ismin ırkçılık ile ilişkilendirilmesiyle ilgili olarak bir metin paylaştı: "İnsan hakları ve tüm insani değerlere aykırı şekilde ten rengi sebebiyle ayrımcılık, ne yazık ki küreselleşen dünyada halen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde negro kelimesi de maalesef bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmektedir. Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz. 

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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