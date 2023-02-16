Etienne Capoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Capoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etienne Capoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etienne Capoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etienne Capoue 11 Temmuz 1988 tarihinde Niort şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etienne Capoue Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Soccer Star GMBH yapmaktadır. Etienne Capoue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Etienne Capoue'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Etienne Capoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etienne Capoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Etienne Capoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etienne Capoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Toulouse U19

1 Temmuz 2007 yılında Toulouse

15 Ağu 2013 yılında Tottenham

6 Temmuz 2015 yılında Watford

4 Ocak 2021 yılında Villarreal

Etienne Capoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etienne Capoue şuan Villarreal takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Chamois Niort (1995-2002), FC Chauray (2002-2004), SCO Angers (2004-2005), Toulouse FC (2005-2007)

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