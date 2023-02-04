Etienne Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Etienne Green kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Etienne Green ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Etienne Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Etienne Green

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etienne Green adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etienne Green Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etienne Green 19 Temmuz 2000 tarihinde Colchester şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etienne Green Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Eleven Agency yapmaktadır. Etienne Green, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Etienne Green'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Etienne Green Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/etienne_green/

Etienne Greenboyu ve yaşı kaç

Etienne Green Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Etienne Green isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Etienne Green Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etienne Green futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne B

1 Ocak 2021 yılında Saint-Étienne

Etienne Green kimdir

Etienne Green Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etienne Green şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ES Veauche (2006-2009), AS Saint-Étienne (2010-2019)

Etienne Green Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Etienne Green nereli

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