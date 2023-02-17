Etienne Mukanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Mukanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etienne Mukanya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etienne Mukanya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etienne Mukanya 4 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Etienne Mukanya Kabobola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etienne Mukanya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Etienne Mukanya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Etienne Mukanya'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Etienne Mukanya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etienne Mukanya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Etienne Mukanya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etienne Mukanya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Union SG U21

22 Temmuz 2016 yılında Grays Athletic FC

23 Ocak 2018 yılında Trakai

10 Ocak 2019 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2019 yılında RWDM

9 Ocak 2020 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2020 yılında Olym. Charleroi

18 Mart 2021 yılında Banga

23 Ağu 2021 yılında Bonner SC

2 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Etienne Mukanya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etienne Mukanya şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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