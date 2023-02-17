Etienne Parente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Parente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etienne Parente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etienne Parente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etienne Parente 19 Temmuz 2003 tarihinde Herisau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etienne Parente Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Etienne Parente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Etienne Parente'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Etienne Parente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etienne Parente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Etienne Parente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etienne Parente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2021 yılında Winterthur U21

31 Ocak 2023 yılında SC Brühl SG

Etienne Parente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etienne Parente şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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