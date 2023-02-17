Etienne Tare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Tare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etienne Tare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etienne Tare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etienne Tare 13 Eylül 2003 tarihinde Brescia şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Etienne Noel Tare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etienne Tare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Etienne Tare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Etienne Tare'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Etienne Tare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/etiennetare/

Etienne Tare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etienne Tare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Etienne Tare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etienne Tare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lazio U19

11 Ağu 2022 yılında Rapid Wien II

Etienne Tare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etienne Tare şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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