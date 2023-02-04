Etienne Youte Kinkoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Youte Kinkoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Etienne Youte Kinkoue kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Etienne Youte Kinkoue ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Etienne Youte Kinkoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Youte Kinkoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Etienne Youte Kinkoue

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etienne Youte Kinkoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etienne Youte Kinkoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etienne Youte Kinkoue 14 Ocak 2002 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Etienne Ludovic Youte Kinkoue şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etienne Youte Kinkoue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Concept Sport Agency yapmaktadır. Etienne Youte Kinkoue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Etienne Youte Kinkoue'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Etienne Youte Kinkoue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/y.youte/

Etienne Youte Kinkoueboyu ve yaşı kaç

Etienne Youte Kinkoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Etienne Youte Kinkoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Etienne Youte Kinkoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etienne Youte Kinkoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında Inter U19

31 Ağu 2021 yılında Olimpiakos B

11 Ocak 2023 yılında AC Le Havre

Etienne Youte Kinkoue kimdir

Etienne Youte Kinkoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etienne Youte Kinkoue şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Etienne Youte Kinkoue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U17 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Etienne Youte Kinkoue nereli

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