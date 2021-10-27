Etiketçi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Etiketçi (Makineyle) Maaşları ve İş İlanları

Etiketçi (Makineyle) görev tanımı nedir, Etiketçi (Makineyle) ne iş yapar, Etiketçi (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Etiketçi (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Etiketçi (Makineyle) Tanımı;

Eşya, paket, kap veya monte edilmemiş kutu parçalarına etiket yapıştıran veya saran otomatik bir makineyi kuran ve çalıştıran kişidir.

Etiketçi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Etiketçi (Makineyle) Maaşları

Etiketçi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Etiketçi (Makineyle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Etiketçi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Etiketçi (Makineyle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Etiketçi (Makineyle) Ne İş Yapar?

Etiketçi (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Etiketin şekline, boyuna ve etiketlenecek eşyanın cinsine göre besleme deposunu ve kılavuzlarını ayarlamak,

b) Baskı plakasını etiketin boyuna uyacak şekilde değiştirmek,

c) Zamk deposunu doldurmak,

d) Boş etiketleri ve kapları makinedeki yerlere koymak,

e) Besleme mekanizmasını ve baskı plakasının basıncını düzenlemek,

f) Makineyi çalıştırmak ve çalışmasını takip ederek gereken ayarları yapmak,

g) Sıkışan eşyayı veya bükülmüş etiketleri makineden çıkarmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Etiketçi (Makineyle) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Etiketçi (Makineyle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Etiketçi (Makineyle) mesleğinin meslek kodu 8183.14 olarak belirlenmiştir



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