Etimaden Genel Müdürü’nden Başkan Doğan’a el işi portre

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Etimaden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer'i makamında ziyaret etti.

Hüseyin Doğan, Emet ilçesine gelerek belediye başkanlık makamında kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Genel Müdür Keleşer'e bir iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a Genel Müdür Serkan Keleşer tarafından Hüseyin Doğan'ın resminin bulunduğu el işlemesi portre hediye edildi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," İade ziyareti için gittiğimiz Etimaden Genel Müdürümüz Sayın Serkan Keleşer beyefendiye ilgi alakası ve şahsımın resminin bulunduğu el işlemesi nazik hediyesi için teşekkür ederim. Ziyaret esnasında bazı konuları kendileriyle görüşme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA