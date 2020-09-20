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Etimesgut Belediyespor 1-0 Bodrumspor | MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig'de heyecan başladı. İlk haftanın önemli maçlarından birisi de Etimesgut Bld. ve Bodrumspor arasında oynandı. 1-0 ile biten maçta Etimesgut Belediyespor galibiyetle ayrıldı.

Etimesgut Belediyespor 1-0 Bodrumspor | MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı Pazar günü oynanacak maçlar ile başlıyor. İlk haftanın maçlarının tamamı, Pazar günü oynanıyor. Günün önemli maçlarından birisi ise Etimesgut Belediyespor ile Bodrumspor arasında oynandı.

MAÇ 1-0 SONA ERDİ

Taraftarların heyecanla beklediği mücadelede, iki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyordu. 1-0 ile maçı alan Etimesgut Belediyespor dakika 48'de İbrahim Alan ile gol buldu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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