TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı Pazar günü oynanacak maçlar ile başlıyor. İlk haftanın maçlarının tamamı, Pazar günü oynanıyor. Günün önemli maçlarından birisi ise Etimesgut Belediyespor ile Bodrumspor arasında oynandı.

MAÇ 1-0 SONA ERDİ

Taraftarların heyecanla beklediği mücadelede, iki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyordu. 1-0 ile maçı alan Etimesgut Belediyespor dakika 48'de İbrahim Alan ile gol buldu.