TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı Pazar günü oynanacak maçlar ile başlıyor. İlk haftanın maçlarının tamamı, Pazar günü oynanıyor. Günün önemli maçlarından birisi ise Etimesgut Belediyespor ile Bodrumspor arasında oynanacak. Taraftarların heyecanla beklediği mücadelede, iki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ETİMESGUT BLD - BODRUMSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Etimesgut Bld. - Bodrumspor maçı, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. 20 Eylül Pazar (bugün) oynanacak mücadele, saat 15.30'da başlayacak. Etimesgut Bld Atatürk stadında oynanacak maçı, hakem Alpaslan Şen yönetecek. Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Kerem Yükünç ve Yakup Bulut üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 2. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Etimesgut Bld. - Bodrumspor maçı, saat 15.30'da misli.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Misli.com nasıl izlenir? Misli.com web tv | Canlı izle