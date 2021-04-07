Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Eyüpspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor
Maçının Hakemleri
Egemen Artun(hakem), Ertan Demirci(1. Yardımcı Hakem), Kerem Kalkan(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 88. Erdi Zengin, 20. Şahin Fıstıkcı, 70. Ahmet Sun, 26. Halil Köçer, 50. Ömer Faruk Ermeç, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım
Yedekler
97. Furkan Taş, 16. Koray Kerem Köysüren, 8. Emre Gündoğdu, 14. Caner Yılmaz, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 62. Volkan Geyik, 65. İsmail Güner, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 98. Furkan Yılgın
Teknik Sorumlu
Taner Öcal
Goller
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Kartlar
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Sun, Erdi Zengin,Mehmet Çınar
Oyuna Girenler
Emre Gündoğu, Caner Yılmaz,Hasan Ahmet Sarı
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 23. Timur Temeltaş, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 16. Taha Can Velioğlu
Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 81. Tarık Tekdal, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 77. Uğur Akdemir, 88. Bekir Yılmaz
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Goller
Talha Balcı
Kartlar
Bülent Uzun
Oyundan Çıkanlar
Kemal Tokak, Taşkın İlker, Talha Balcı,Timur Temeltaş,Okan Baydemir,
Oyuna Girenler
Doğan Otman,Bekir Yılmaz,Artun Akçakın,Yasin Yener,Mertcan,Açıkgöz
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu