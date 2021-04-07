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Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Eyüpspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu?

Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor  Eyüpspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor

Maçının Hakemleri
Egemen Artun(hakem), Ertan Demirci(1. Yardımcı Hakem), Kerem Kalkan(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 88. Erdi Zengin, 20. Şahin Fıstıkcı, 70. Ahmet Sun, 26. Halil Köçer, 50. Ömer Faruk Ermeç, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım

Yedekler
97. Furkan Taş, 16. Koray Kerem Köysüren, 8. Emre Gündoğdu, 14. Caner Yılmaz, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 62. Volkan Geyik, 65. İsmail Güner, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 98. Furkan Yılgın

Teknik Sorumlu
Taner Öcal

Goller
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Kartlar


Oyundan Çıkanlar
Ahmet Sun, Erdi Zengin,Mehmet Çınar

Oyuna Girenler
Emre Gündoğu, Caner Yılmaz,Hasan Ahmet Sarı

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 23. Timur Temeltaş, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 16. Taha Can Velioğlu

Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 81. Tarık Tekdal, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 77. Uğur Akdemir, 88. Bekir Yılmaz

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

Goller
Talha Balcı

Kartlar
Bülent Uzun

Oyundan Çıkanlar
Kemal Tokak, Taşkın İlker, Talha Balcı,Timur Temeltaş,Okan Baydemir,

Oyuna Girenler
Doğan Otman,Bekir Yılmaz,Artun Akçakın,Yasin Yener,Mertcan,Açıkgöz

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu 

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