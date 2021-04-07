Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Eyüpspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu? Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Etimesgut Belediyespor Eyüpspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor

Maçının Hakemleri

Egemen Artun(hakem), Ertan Demirci(1. Yardımcı Hakem), Kerem Kalkan(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 88. Erdi Zengin, 20. Şahin Fıstıkcı, 70. Ahmet Sun, 26. Halil Köçer, 50. Ömer Faruk Ermeç, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

97. Furkan Taş, 16. Koray Kerem Köysüren, 8. Emre Gündoğdu, 14. Caner Yılmaz, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 62. Volkan Geyik, 65. İsmail Güner, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 98. Furkan Yılgın



Teknik Sorumlu

Taner Öcal



Goller

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Kartlar





Oyundan Çıkanlar

Ahmet Sun, Erdi Zengin,Mehmet Çınar



Oyuna Girenler

Emre Gündoğu, Caner Yılmaz,Hasan Ahmet Sarı

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 23. Timur Temeltaş, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 16. Taha Can Velioğlu



Yedekler

34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 81. Tarık Tekdal, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 77. Uğur Akdemir, 88. Bekir Yılmaz



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

Talha Balcı



Kartlar

Bülent Uzun



Oyundan Çıkanlar

Kemal Tokak, Taşkın İlker, Talha Balcı,Timur Temeltaş,Okan Baydemir,



Oyuna Girenler

Doğan Otman,Bekir Yılmaz,Artun Akçakın,Yasin Yener,Mertcan,Açıkgöz

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

KAYNAK: Türkiye Futbol Federasyonu