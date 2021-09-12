Etimesgut Belediyespor –Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Etimesgut Belediyespor takımı ile Kahramanmaraşspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Etimesgut Belediyespor –Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor maçı 11.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Puan Durumu
Ev sahibi Etimesgut Belediyespor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 7. sırada kendisine yer buldu Rakip Kahramanmaraşspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 20. sırada kendisine yer buldu
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) SİNAN ÖZCAN düdük çalacak
Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Etimesgut Belediyespor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 5 gol atıp kalesinde 5 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Kahramanmaraşspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 6 gol gördü ve -4 averajı bulunuyor