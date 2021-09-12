Etimesgut Belediyespor –Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor maçı 11.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Puan Durumu

Ev sahibi Etimesgut Belediyespor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 7. sırada kendisine yer buldu Rakip Kahramanmaraşspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 20. sırada kendisine yer buldu

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) SİNAN ÖZCAN düdük çalacak

Etimesgut Belediyespor – Kahramanmaraşspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Etimesgut Belediyespor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 5 gol atıp kalesinde 5 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Kahramanmaraşspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 6 gol gördü ve -4 averajı bulunuyor