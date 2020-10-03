Misli.com 2. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçların arasında Etimesgut Belediyespor - Mamak FK maçı bulunuyor. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz. İki takım arasındaki son mücadelede karşılaşma 0-0 ile sonuçlanmıştı. Peki, Etimesgut Belediyespor - Mamak FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Etimesgut Belediyespor - Mamak FK arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma, Etimesgut Bld Atatürk stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Onur Bingöl yönetecek. Onur Bingöl'ün yardımcılıklarını ise Buğra Can Semercioğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Etimesgut Belediyespor - Mamak FK arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.00'de Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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