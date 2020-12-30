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Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor ve Sakaryaspor karşılaşıyor. Peki, Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Kırmızı Grupta oynanacak olan Etimesgut Belediyespor ve Sakaryaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Sakaryaspor deplasmanda 4 maçtır kazanıyor. Etimesgut Belediyespor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Sakaryaspor, 15 maçta topladığı 28 puanla sıralamanın 5. basamağında yer alıyor. Etimesgut Belediyespor, 17 maçta 23 puan topladı ve 12. sırada yer aldı. Peki, Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ETİMESGUT BELEDİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig'in 18. haftasında Etimesgut Belediyespor ile Sakaryaspor karşılaşıyor. Etimesgut Belediye Atatürk Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Bilal Köseoğlu yönetecek. Bilal Köseoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Rıza Öztürk ve Zafer Gayretli üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belirli 2. Lig maçları Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor maçı da bu hafta Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı saat 13.00'de Misli.com IOS ve Android üzerinden canlı izleyebilirsiniz. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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