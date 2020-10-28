Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Etimesgut Belediyespor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Serik Belediyespor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor karşılaşıyor. Etimesgut Bld Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Eren Özyemişcioğlu'nun yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ve Serkan Öksüz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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