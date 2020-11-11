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Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de 9'uncu hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Kırmızı Grupta Etimesgut Belediyespor ve Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Etimesgut Belediyespor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor
Peki, Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı Etimesgut Bld Atatürk Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Gökhan Özbulut yönetecek. Gökhan Özbulut'un yardımcılıklarını ise Sedat Yavanoğlu ve Metin Yalçın üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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