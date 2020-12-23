Etimesgut Belediyespor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Van Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Van Spor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Etimesgut Belediyespor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00
Etimesgut Belediyespor Van Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Talha Öztürk(dördüncü Hakem)
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 6. Recep Metin, 8. Emre Gündoğdu, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 61. Burçak Özkanca, 88. Erdi Zengin
Yedekler
97. Furkan Taş, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 10. Mikail Koçak, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 54. Yasin Görkem Arslan, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım
Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 5. İsmail Güner, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir
Yedekler
1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 61. Zafer Şensoy, 98. Sedat Komi
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|15
|11
|2
|2
|37
|14
|35
|23
|2
|Van Spor
|16
|10
|4
|2
|27
|13
|34
|14
|3
|Turgutluspor
|16
|10
|0
|6
|18
|24
|30
|-6
|4
|Kırşehir Belediyespor
|16
|8
|5
|3
|22
|13
|29
|9
|5
|Sakaryaspor
|14
|8
|4
|2
|24
|13
|28
|11
|6
|Kırklarelispor
|15
|6
|7
|2
|18
|7
|25
|11
|7
|Serik Belediyespor
|15
|6
|6
|3
|23
|16
|24
|7
|8
|Pazarspor
|14
|7
|2
|5
|25
|22
|23
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|14
|6
|4
|4
|25
|17
|22
|8
|10
|Sivas Belediyespor
|16
|5
|7
|4
|29
|22
|22
|7
|11
|Bodrumspor
|16
|6
|4
|6
|32
|26
|22
|6
|12
|Karacabey Belediyespor
|16
|6
|4
|6
|19
|16
|22
|3
|13
|Etimesgut Belediyespor
|16
|5
|5
|6
|15
|17
|20
|-2
|14
|1922 Konyaspor
|16
|5
|3
|8
|20
|17
|18
|3
|15
|Elazığspor
|16
|5
|2
|9
|21
|31
|17
|-10
|16
|Pendikspor
|15
|4
|1
|10
|22
|22
|13
|0
|17
|Kastamonuspor
|14
|3
|4
|7
|14
|23
|13
|-9
|18
|Mamak FK
|15
|3
|3
|9
|13
|37
|12
|-24
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|13
|3
|1
|9
|9
|23
|10
|-14
|20
|Kardemir Karabükspor
|16
|0
|2
|14
|4
|44
|2
|-40
Fikstür
|23.12.2020
|Pendikspor
|7-1
|Başkent Akademi FK
|23.12.2020
|Serik Belediyespor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|23.12.2020
|Sivas Belediyespor
|2-2
|Eyüpspor
|23.12.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Pazarspor
|23.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Tarsus İdman Yurdu
|23.12.2020
|Kastamonuspor
|2-2
|Kırklarelispor
|23.12.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-4
|Sakaryaspor
|23.12.2020
|Etimesgut Belediyespor
|0-2
|Van Spor
|23.12.2020
|Elazığspor
|3-5
|Kırşehir Belediyespor
|23.12.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-2
|Bodrumspor