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Etimesgut Belediyespor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Van Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Van Spor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Etimesgut Belediyespor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor  Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00

Etimesgut Belediyespor Van Spor Maçının Hakemleri
Enver Aydın(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Talha Öztürk(dördüncü Hakem)

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 6. Recep Metin, 8. Emre Gündoğdu, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 61. Burçak Özkanca, 88. Erdi Zengin

Yedekler
97. Furkan Taş, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 10. Mikail Koçak, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 54. Yasin Görkem Arslan, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım
 

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 5. İsmail Güner, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir

Yedekler
1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 61. Zafer Şensoy, 98. Sedat Komi
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor15112237143523
2Van Spor16104227133414
3Turgutluspor161006182430-6
4Kırşehir Belediyespor168532213299
5Sakaryaspor1484224132811
6Kırklarelispor156721872511
7Serik Belediyespor156632316247
8Pazarspor147252522233
9Tarsus İdman Yurdu146442517228
10Sivas Belediyespor165742922227
11Bodrumspor166463226226
12Karacabey Belediyespor166461916223
13Etimesgut Belediyespor16556151720-2
141922 Konyaspor165382017183
15Elazığspor16529213117-10
16Pendikspor1541102222130
17Kastamonuspor14347142313-9
18Mamak FK15339133712-24
19Bayburt Özel İdare Spor1331992310-14
20Kardemir Karabükspor1602144442-40

Fikstür

23.12.2020Pendikspor7-1Başkent Akademi FK
23.12.2020Serik Belediyespor2-0Karacabey Belediyespor
23.12.2020Sivas Belediyespor2-2Eyüpspor
23.12.2020Turgutluspor2-1Pazarspor
23.12.20201922 Konyaspor1-2Tarsus İdman Yurdu
23.12.2020Kastamonuspor2-2Kırklarelispor
23.12.2020Kardemir Karabükspor0-4Sakaryaspor
23.12.2020Etimesgut Belediyespor0-2Van Spor
23.12.2020Elazığspor3-5Kırşehir Belediyespor
23.12.2020Bayburt Özel İdare Spor1-2Bodrumspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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