Etimesgut Belediyespor, Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Van Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 16. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Van Spor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Etimesgut Belediyespor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 13:00



Etimesgut Belediyespor Van Spor Maçının Hakemleri

Enver Aydın(hakem), Uğur Akalp(1. Yardımcı Hakem), Onur Gülter(2. Yardımcı Hakem), Talha Öztürk(dördüncü Hakem)

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 5. Çağlayan Menderes, 6. Recep Metin, 8. Emre Gündoğdu, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 61. Burçak Özkanca, 88. Erdi Zengin



Yedekler

97. Furkan Taş, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 10. Mikail Koçak, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 54. Yasin Görkem Arslan, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 98. Furkan Yılgın, 99. Yusuf Yıldırım



Van Spor

Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 5. İsmail Güner, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 21. Atamer Bilgin, 27. Cem Özdemir, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 61. Zafer Şensoy, 98. Sedat Komi



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 15 11 2 2 37 14 35 23 2 Van Spor 16 10 4 2 27 13 34 14 3 Turgutluspor 16 10 0 6 18 24 30 -6 4 Kırşehir Belediyespor 16 8 5 3 22 13 29 9 5 Sakaryaspor 14 8 4 2 24 13 28 11 6 Kırklarelispor 15 6 7 2 18 7 25 11 7 Serik Belediyespor 15 6 6 3 23 16 24 7 8 Pazarspor 14 7 2 5 25 22 23 3 9 Tarsus İdman Yurdu 14 6 4 4 25 17 22 8 10 Sivas Belediyespor 16 5 7 4 29 22 22 7 11 Bodrumspor 16 6 4 6 32 26 22 6 12 Karacabey Belediyespor 16 6 4 6 19 16 22 3 13 Etimesgut Belediyespor 16 5 5 6 15 17 20 -2 14 1922 Konyaspor 16 5 3 8 20 17 18 3 15 Elazığspor 16 5 2 9 21 31 17 -10 16 Pendikspor 15 4 1 10 22 22 13 0 17 Kastamonuspor 14 3 4 7 14 23 13 -9 18 Mamak FK 15 3 3 9 13 37 12 -24 19 Bayburt Özel İdare Spor 13 3 1 9 9 23 10 -14 20 Kardemir Karabükspor 16 0 2 14 4 44 2 -40

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