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Etimesgut Belediyespor-Van Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Etimesgut Belediyespor ile Van Spor karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın canlı izleme detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor-Van Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Beyaz Grupta 16. hafta oynanacak olan Etimesgut Belediyespor-Van Spor maçının canlı izleme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Etimesgut Belediyespor evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Van Spor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor. Van Spor, 15 maçta 31 puana ulaşarak ligin 2. sırasındaki yerini aldı. Etimesgut Belediyespor ise 15 maçta 20 puana ulaşarak 11. sırada bulunuyor. İşte, Etimesgut Belediyespor-Van Spor maçının canlı izleme detayları...

ETİMESGUT BELEDİYESPOR-VAN SPOR MAÇININ CANLI İZLEME DETAYLARI

Etimesgut Bld Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Etimesgut Belediyespor-Van Spor maçı bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Enver Aydın yönetecek. Enver Aydın'ın yardımcılıklarını ise Uğur Akalp ve Onur Gülter üstlenecek. Karşılaşma, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz takip edilebilir. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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