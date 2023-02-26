Etiosa İghodaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etiosa İghodaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etiosa İghodaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etiosa İghodaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etiosa İghodaro 22 Haziran 2001 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Etiosa Godspower Ighodaro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etiosa İghodaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Etiosa İghodaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Etiosa İghodaro'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Etiosa İghodaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etiosa İghodaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Etiosa İghodaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etiosa İghodaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında U. Pretoria

9 Ağustos 2022 yılında Chippa United

Etiosa İghodaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etiosa İghodaro şuan Chippa United takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.