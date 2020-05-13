Etiyopya'da 1305 kişi maske takmadığı için gözaltına alındı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da maske takmadan sokağa çıkan 1305 kişi gözaltına alındı.



Addis Ababa Polisi, 1305 kişinin kamuya açık alanlarda maske takmayı zorunlu kılan olağanüstü hal düzenlemelerini ihlal etmekten gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltılara tepki gösteren Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, maske takmanın mühim bir önlem olmasına rağmen caddelerdeki keyfi tutuklamaların gereksiz olduğunu ifade etti.



Komisyon, bu uygulamanın bir an önce durdurulması ve tüm gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.



Ülkede şimdiye kadar 263 vaka tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA