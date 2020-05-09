Etiyopya'da toprak kayması: 12 ölü

ABUJA (AA) - Etiyopya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin merkez bölgesinde saatlerce devam eden şiddetli yağış, toprak kaymasına neden oldu.

Afette 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu. Çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Yetkililer, bölgede kaybolanları bulmak için çalışma başlatıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.





Kaynak: AA