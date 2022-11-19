Etiyopyalı gazeteci Senbeto, renkli görüntüsü ile medya merkezinin ilgi odağı oldu

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, turnuvanın başlama vuruşuna sayılı saatler kala medya merkezinde de yoğun bir şekilde yaşanıyor. Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvayı takip etmek için Etiyopya'dan gelen gazeteci Senbeto renkli görüntüsüyle meslektaşlarının ilgi odağı oldu.

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Etiyopyalı gazeteci Senbeto, renkli görüntüsü ile medya merkezinin ilgi odağı oldu

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, turnuvanın başlama vuruşuna sayılı saatler kala medya merkezinde de yoğun bir şekilde yaşanıyor.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvayı takip etmek için Etiyopya'dan gelen ve renkli görüntüsüyle meslektaşlarının ilgi odağı olan gazeteci Girum Seifu Senbeto, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na da gittiğini ve 15 maç takip ettiğini belirten Senbeto, Etiyopya'dan geldiği için Katar'da Afrika takımlarını destekleyeceğini söyledi.

Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Sadio Mane nedeniyle Senegal'e karşı farklı hislerinin olduğunu aktaran Senbeto, "Mane bu turnuvada yok ama Senegal'de harika oyuncular var. Halihazırda Afrika Uluslar Kupası'nı kazandılar. Çok güçlü bir takım. Turnuvada ilk kez yarı final oynayan Afrika takımı olarak kendilerini kanıtlayabilirler. Onlar elenirse Arjantin'i destekliyorum." diye konuştu.

Senbeto, kimin gol kralı olmasını beklediğiyle ilgili soruya ise, "Messi ya da Ronaldo olabilir. Takımları çok iyi, yarı finallere kadar ilerleyebilirler. Brezilya'dan da sürpriz bir isim çıkabilir." yanıtını verdi.

Etiyopyalı gazeteci, Katar'da çok iyi bir alt yapıyla karşılaştığını ve statları görmek için sabırsızlandığını kaydetti.

KAYNAK: AA

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