Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan kahve festivali

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosluğunca "Kökenlerin toprağından kahve kültürü" adıyla düzenlenen etkinlikte ülkenin zengin kahve kültürü tanıtıldı.

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael ve Konsolos Etsegenet Yimenu'nun katılımıyla Süleymaniye'deki Kültürlerarası İletişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ülkeye has birçok kahve türü ve yöresel ürün katılımcılarla ikram edildi.

Yöresel kıyafetlerin de tanıtıldığı etkinlikte sunum yapan Konsolos Yimenu, Etiyopya'nın insanlık tarihi açısından önemini anlattı.

İlk insanlara ait çok sayıda kalıntının bulunduğu Etiyopya'nın tarımsal üretimin tarihinde de kilit bir rol oynadığının altını çizen Yimenu, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin de birçok türünün Etiyopya menşeli olduğunu aktardı.

Kahvenin Türkiye'de de giderek daha fazla tüketilen bir içecek olduğunu ifade eden Yimenu, en kaliteli kahvelerin kaynağı olan Etiyopya'nın bu anlamda Türk girişimcilere her zaman açık olduğunu söyledi.

Başkonsolos Gebremichael de Türkiye'de daha fazla etkinlik yapmak istediklerini ve karşılıklı etkileşimin artması için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.





Kaynak: AA