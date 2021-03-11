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Etiyopya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Etiyopya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Etiyopya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Etiyopya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Etiyopya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Etiyopya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Etiyopya veya Etyopya, resmî adıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Afrika Boynuzu' nda yer alan büyük bir Doğu Afrika ülkesi. Ülkenin başkenti yerel dilde "yeni çiçek" anlamına gelen Addis Ababa'dır. Sudan, Güney Sudan, Eritre, Cibuti, Somali ve Kenya Etiyopya'nın komşularıdır.

Etiyopya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Etiyopya, 114963383 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 12. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0148 olduğu görülmektedir.

Etiyopya'nın Müslüman Nüfus sayısı 28,063,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 33,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Etiyopya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Etiyopya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Etiyopya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Etiyopya'nın yüz ölçümü 1130560  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Etiyopya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 104300  km²    Karasal Alan : 1000000 km²

Etiyopya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Etiyopya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Etiyopya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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