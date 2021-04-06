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Etiyopya’nın Somali sınırında çatışma çıktı: En az 100 ölü

Güney Afrika ülkesi Etiyopya'nın Somali sınırında yer alan Afar bölgesi Polis Komiseri Ahmed Humed, bölgede cuma gününden bu yana devam eden çatışmalarda en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Etiyopya’nın Somali sınırında çatışma çıktı: En az 100 ölü

Güney Afrika ülkesi Etiyopya'nın Somali sınırında yer alan Afar bölgesi Polis Komiseri Ahmed Humed, bölgede cuma gününden bu yana devam eden çatışmalarda en az 100 sivil halkın hayatını kaybettiğini belirtti. Humed, Somali'nin bölgesel güçlerini kanlı saldırıyı düzenlemekle suçladı.

"KADINLAR ÇOCUKLAR UYURKEN ÖLDÜRÜLDÜLER"

Etiyopya'da ulusal seçimler öncesi, ülkenin Somali sınırında yer alan Afar bölgesinde cuma gününden bu yana devam eden çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Afar bölgesinde görevli Polis Komiseri Ahmed Humed yaptığı açıklamada, çatışmalarda en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Somali'nin bölgesel güçlerini, kanlı saldırıyı düzenlemekle suçlayan Ahmed, "Somali bölgesi özel kuvvetleri, makineli tüfek ve roket atar dahil olmak üzere ağır silahlar kullanarak Haruk ve Gewana bölgelerine saldırdı. Kadınlar ve çocuklar, uyurken öldürüldü " dedi.

"BÖLGESEL GÜÇLER KANLI SALDIRI DÜZENLEDİ"

Somali Bölge Sözcüsü Ali Bedel ise yaptığı açıklamada, çatışmalarda cuma günü 25 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün düzenlenen saldırıda ise "bilinmeyen sayıda sivilin" hayatını kaybettiğini kaydetti. Her iki taraf da, saldırıları başlattığını reddederek, çıkan çatışmalardan birbirini sorumlu tutuyor. Sözcü Bedel tarafından iddia edilen 25 ölümün ise, Humed tarafından açıklanan 100 can kaybının içinde mi yoksa ek mi olup olmadığı ise bilinmiyor.

KAYNAK :İHLAS HABER AJANSI

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