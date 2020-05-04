Etiyopya’ya Türkiye hayırseverleri dokundu

Gönüllü Öğrenme Grubu Derneği (GÖGDER) geçtiğimiz sene sürdürdüğü iyilik ziyaretlerinin devamı olarak Etiyopya'nın Yabello kasabasındaki Simu Beldesinde yaşanlara erzak kolisi ve giyim yardımında bulundu.

GÖGDER Etiyopya'nın Yabello kasabasındaki Simu Beldesini bu sene de unutmadı, bölgedeki fakirlerine erzak kolisi ve giyim yardımında bulunuldu. Derneğin Başkanı Süleyman Erdemir konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu: "Etiyopya Yabello Simu Beldesine geçtiğimiz sene de Ramazan vesilesiyle yardımda bulunmuştuk. Bu sene de hayırveserlerimizin katkılarıyla çok şükür 530 ihtiyaç sahibine erzak kolisi dağıtıldı. Yine 100 ihtiyaç sahibine de giyim yardımı yapıldı. Daha önceki yaptığımız açıklamalardan bilindiği gibi bu belde insanı yaklaşık üç-dört sene önce Müslüman olmuştu. Bu beldeye iki sene önce de bir mescit inşa edilmişti. Geçen sene de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla bir değirmen bir medrese yaptırıp geçimlerini sağlamak üzere 100 aileye de 3'er adet keçi dağıtılmıştı. Elimizden geldiğince ve hayırseverlerimizin desteğiyle ve zaman zaman kardeş STK'larla birlikte veya derneğimizin münferit gayretleriyle karşılıklı ziyaretleşmeler gerçekleştirilmekte ve eğitim desteği de verilmektedir".

Kaynak: İHA