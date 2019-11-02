Etkinliklerde artık dijital bilet dönemi

Konser, tiyatro, müzikal, festival, DJ performansları opera ve bale etkinliklerinde "dijital bilet" dönemi başladı.

Zorlu PSM'nin 2020 etkinliklerinin tüm bilet satışları artık PASSO üzerinden gerçekleştirilecek. Sanatseverlere biletleme dünyasında yeni deneyimler ve teknolojiler sunacak PASSO ile Zorlu PSM "bilet transferi" uygulamasını etkinlik dünyasına da taşımış olacak. Bu iş birliğiyle kağıt bilet uygulamasına ek olarak QR barkod, PDF bilet gibi dijital bilet seçeneklerini ücretsiz olarak sunulacak.

Kaynak: İHA