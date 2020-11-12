Etkisiz hale getirilen kırmızı bültenli teröristin suç listesi kabarık çıktı

Yıldırım 4 Operasyonu kapsamında 10 Kasım tarihinde Tunceli'nin Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda "kırmızı kategoride" yer alan terör örgütünün sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin 18 Haziran 2007 tarihinde Erzincan il merkezi Türkmenoğlu Köprüsü'nde çıkan çatışmaya katıldığı, 26 Temmuz 2007 tarihinde Giresun'un Alucra Andırlı Mahallesi bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 16 Mayıs 2008 tarihinde Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkiindeki mayınlama olayı, 2008 yılında Erzincan'da 3 askerin şehit edilmesi eylemi ile 2019 yılı Haziran ayında Tunceli Aşağıtorunoba'da bir askerin şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması eylemini bizzat yaptığı, 9 Temmuz 2010 günü Tunceli-Ovacık karayolunda yol kesme olayına katıldığı, 7-8 ve 9 Ağustos 2010 tarihlerinde Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde yolun trafiğe kapatılması, araçların yakılması ve örgütsel propaganda yapılması, 18 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli merkez Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen silahlı çatışma ve Tunceli bölgesinde meydana gelen terör olaylarının planlayıcısı ve talimatını verdiği, 25 Haziran 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığına ait devriye aracına yönelik Erzincan-Yaylabaşı karayolu üzerinde EYP patlatılması olayının talimatı ile birçok eylemin planlayıcısı ve talimatını verdiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."

TUNCELİ VALİLİĞİ OPERASYON DETAYLARINI PAYLAŞTI

Valilikten yapılan açıklamada ise Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında, 10 Kasım 2020'de Tunceli'nin Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, hava destekli operasyonda, iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan ve 10.000.000 TL’ye kadar ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca operasyon bölgesinde 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 M-16 tüfeği şarjörü, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 el telsizi, 10 çift mekap ayakkabı, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."