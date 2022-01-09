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  3. Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri "pes" dedirtti'

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri "pes" dedirtti'

2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürülen terörist Volkan Bora, HDP Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı. Çifti, teröristin cep telefonu ele verdi.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri "pes" dedirtti'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 2017'de Adıyaman kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora, HDP'li Semra Güzel'in erkek arkadaşı çıktı. İkilinin aşkını 'Koçero Meleti' kodlu, Volkan Bora ele verdi. Teröriste dair yapılan araştırmalar kapsamında cep telefonu incelenen Bora'nın, HDP'li Güzel ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri pes dedirtti'

"DOKUNULMAZLIĞI İSTENMİŞTİ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor. 

Öldürülen Volkan Bora'nın cep telefonundaki görüntülerde, üniformalı olmaları ve Bora'nın elinde keleş olması dikkat çekti.

Bora ve Güzel'in aynı dönem okudukları üniversitede tanıştıkları tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri pes dedirtti'

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri pes dedirtti'

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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