Etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 24 Haziran'da Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha kimlik tespit çalışması tamamlandı.

KOD ADI: SAVAŞ FIRAT

Teröristin, sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle aranan turuncu kategorideki "Savaş Fırat" kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

Terörist Atmaca'nın, 2011'de Tunceli'deki bir halı sahada polislere yönelik düzenlenen ve bir polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı belirlendi.

TUNCELİ'DEKİ EYLEMİN PLANLAYICISIYMIŞ!

İçişleri Bakanlığı, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada ise söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle aranan gri kategorideki "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

Teröristin, 2011 yılında Tunceli’deki bir halı sahada polislere yönelik gerçekleştirilen ve 1 polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında bulunduğu belirlendi.