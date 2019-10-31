Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Etli Pırasa yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Etli Pırasa nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi

Etli Pırasa Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

3 dal pırasa

1 tane büyük boy havuç

3 tane orta boy patates

1 buçuk bardak kırmızı et (tartım olmadığı için bu şekilde ölçtüm)

1 yemek kaşığı salça

Yarım limon suyu

Tuz, pulbiber

Etli Pırasa Yemeği Tarifi Yapılışı

Kuşbaşı doğranmış eti düdüklüye alıp orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. ( Ben dakika tutmadım ama yaklaşık 30 dk da pişti )

Etiniz pişerken siz sebzeleri doğrayıp bir kenarda hazır edin. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağı tencereye alıp pırasaları kavurun (4-5 dk kadar) küp küp doğranmış havucu ekleyip bir kaç dakikada o şekilde kavurun. Pişen eti ekleyin ve kavurmaya devam edin. Küp küp doğradığınız patatesi de ilave ettikten sonra salçayı az bir sıcak suyla inceltip tencereye aktarın. (Ben pişirdiğim etlerin suyuyla incelttim) Sebzeleri çok az geçecek kadar sıcak su ekleyin tuz, limon suyu ve pulbiberi de ilave ettikten sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Ara ara bakıp suyu azsa sıcak su ilave edin. Suyu ekledikten sonra Yemeği çok fazla karıştırmayın kaşıkla dibinden hafif hareketlerle bir iki kez karıştırıp bırakın.

Afiyet olsun :))