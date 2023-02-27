Etnik Brruti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etnik Brruti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etnik Brruti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etnik Brruti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etnik Brruti 4 Mart 2004 tarihinde Kaçanik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etnik Brruti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deniz Uysal yapmaktadır. Etnik Brruti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Etnik Brruti'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Etnik Brruti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etnik Brruti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Etnik Brruti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etnik Brruti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Besa

23 Ocak 2023 yılında FC Malisheva

Etnik Brruti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etnik Brruti şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Etnik Brruti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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