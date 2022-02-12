Etnografya ne demek, TDK'ya göre Etnografya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Etnografya ne demek? Etnografya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi etnografya kelimesi. Peki etnografya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre etnografya nedir, etnografya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ETNOGRAFYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Etnografya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Etnografya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre etnografya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat

