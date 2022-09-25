Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Hayatını neye yönelik tükettin diye sorulduğu zaman buna faydalı bir cevap vermek istiyorum"

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Siyasetin içinde olmama rağmen, siyasetin seviyesizleştiği zamanlarda aile üzerinden malzeme yapmak isteyen insanlar bunu yapabiliyorlar. Bunlara kulak verilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Hayatını neye yönelik tükettin diye sorulduğu zaman buna faydalı bir cevap vermek istiyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Sabah gazetesine konuştu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Hayatımı anlamlı kılmak istiyorum. Elbette ki benim işlerim, akademik çalışmalarım oldu. Belirli bir düzeyde eğitim almış olarak, bunu toplumun faydasına nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Bunların hepsi bir kimlik ve kültür ihyası alanındaki işlerdir. Buna kültürel yeniden doğuş diyebiliriz. Değerlerimizin yeniden kuşanılması diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Hayatını neye yönelik tükettin diye sorulduğu zaman buna faydalı bir cevap vermek istiyorum

Sözlerine devam eden Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Bu toprakları bize vatan yapan değerlerin yeniden anlatılması ve benimsenmesi diyebiliriz. Eğitim alanındaki, geleneksel spor alanındaki çalışmalar olsun, Türk müziğiyle ilgili çalışmalar olsun. 'Hayatını neye yönelik tükettin?' diye sorulduğu zaman buna faydalı bir cevap vermek istiyorum."

"KENDİ YAŞADIKLARIMDAN DERSLER ÇIKARIYORUM"

"Siyasetin içinde olmama rağmen, siyasetin seviyesizleştiği zamanlarda aile üzerinden malzeme yapmak isteyen insanlar bunu yapabiliyorlar. Toplumun bütün kesimleri bunlara kulak asmıyor. Göz önünde olan insanlarla ilgili de bu tür karalama kampanyalarının toplumda karşılık bulduğunu görüyoruz. Bunlara kulak verilmemesi gerekir. Zanla hareket etmenin, insanlara iftira atmanın ve bu tür dedikoduların toplumu bozan şeyler olduğunu düşünmüşümdür. Ben de kendi yaşadıklarımdan dersler çıkararak bunların yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum."

"SOSYAL MEDYAYI TAKİP ETMİYORUM"

"Sosyal medyayı takip etmiyorum. Kendi sosyal medya hesaplarımı çok uzun zamandır kullanmıyorum. Ancak birisi bana 'şunu gördün mü?' diye gönderdiği zaman fark edebiliyorum. Ama gerçekten mümkün olduğunca zamanımı ve gündemimi kendim belirlemeye ve yönetmeye gayret gösteriyorum. Başkalarına da aynısını tavsiye ediyorum."

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