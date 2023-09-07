ETO’dan Midilli’ye ziyaret

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası (ETO) yönetimi, Midilli Ticaret Odası'nın davetlisi olarak Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'nda incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ETO’dan Midilli’ye ziyaret

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası (ETO) yönetimi, Midilli Ticaret Odası'nın davetlisi olarak Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'nda incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.

Kuzey Ege'de iki yakanın iş adamları kıyılar arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bir süre önce Edremit Ticaret Odası'nın daveti üzerine bölgeye gelen Midilli Ticaret Odası üyeleri bölgeyi gezmiş ve iş dünyası hakkında bilgiler almış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Son olarak ise Midilli Ticaret Odası'nın davetlisi olarak Edremit Ticaret Odası Yunanistan'ın Midilli Adası'na ziyarette bulundu.

ETO Başkanı Ahmet Çetin, ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan, ETO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ergün, ETO Dış Ticaret Sorumlusu Tuna Salon ile KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü'nü temsilen Kurum Müdürü Dr. Deniz Timurçin, KOBİ Uzmanı Kadir Dağdeviren ve iş adamlarından oluşan heyet iki yaka arasındaki iş imkanlarının artırılması için ziyaretlerde bulundu.

Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias ve yönetim kurulu üyeleri ile istişareler sonrasında firmalar ve iş yerleri ziyaret edilerek mevcut durumları, tedarik zincirleri, pazarları ve ihracat durumları gibi konularda neler yaptıklarına dair firma yetkilileri ile derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Üç gün süren saha ve teknik hususları inceleme ziyaretleri sonrasında teknik bir çalışma grubu oluşturulması ihtiyacının oluştuğu kararına varıldı. Bu çalışma grubunun özellikle AB tarımsal engelleri, AB'nin uyguladığı gümrük hususlarda ticari kurallar, Türk Ticaret ve Gümrük Mevzuatı ile ilgili bir rapor ortaya koymasına kanaat getirildi.

Firmaların sektör ve ölçek kıstasları göz önünde bulundurularak daha geniş çerçeveli bir birebir eşleştirme (B2B), ortak yatırım, birbirinden tedarik sağlama gibi konuların detaylıca incelenmesi için bir ay sonrasına yeni bir program düzenlemesi amacında ortak fikir birliğine varıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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