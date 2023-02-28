Etomba Samba David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etomba Samba David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etomba Samba David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Etomba Samba David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Etomba Samba David {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gabon uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Etomba Samba David Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Etomba Samba David'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Etomba Samba David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Etomba Samba David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ocak 2023 yılında Dinamo-Auto
Etomba Samba David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Etomba Samba David şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.