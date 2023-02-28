Etomba Samba David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etomba Samba David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Etomba Samba David kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Etomba Samba David ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.