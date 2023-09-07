ETSO, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

İhlas Haber Ajansı
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ETSO, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ergül, ETSO Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, öğrenciler ve velileri katıldı.

Törende konuşan Başkan Özakalın, öğrencilerin ülke genelinde elde ettikleri başarının Erzurum adına gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bugün burada toplanmamızın amacı, başarıyı ödüllendirmektir. Marifet iltifata tabidir. Bir başarıyı ödüllendirmek, o başarıyı daha da kıymetlendirir. LGS ve YKS'de öğrencilerimizin elde ettiği başarı, aileleri kadar bizleri de mutlu etti, gururlandırdı. Öğrencilerimizin, ailelerinin ve öğretmenlerin sevinçlerini bizler de paylaşıyoruz. Bu anlamda, elde ettikleri başarıdan dolayı kıymetli yavrularımızı, her zaman onların destekçisi olan değerli ailelerini ve eğitimlerinde sorumluluk alan, elini taşın altına koyan ve özveriyle çalışan fedakar eğitimcilerimizi de gönülden tebrik ediyor, geleceğimiz teminatı olan yavrularımıza hayat boyu başarılar diliyorum."

"Başarıyı Ödüllendirmeyi, Girişimciyi Cesaretlendirmeyi Sürdüreceğiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrin gelişip kalınması, sanayileşmesi, üretim, ihracat ve istihdamının artması ve ekonomik anlamda daha iyi seviyelere gelmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Özakalın, "Bunların yanı sıra; Odamızın 2023-2026 Stratejik Planı kapsamında da şehrimizin kültürden sanata, sanattan spora, spordan edebiyata kadar her alanda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız. Hangi alanda olursa olsun bizi gururlandıracak başarıyı ödüllendirmeyi, girişimciyi cesaretlendirmeyi sürdüreceğiz. Yeni dönemde değerli hemşehrimiz Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'in de Milli Eğitim Bakanı olması sebebiyle eğitimle ilgili meselelerin daha yakın takipçisi olacağız. İnşallah, her iki sınavda öğrencilerimizin elde ettiği bu ve benzeri başarılar daha da artacak. Aynı şekilde biz de Oda olarak sanatta, sporda, eğitimde başarılı insanlarımızı taltif etmeye ve cesaretlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ergün de konuşmasında başarılı öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Nurettin Topçu'nun ifadesiyle; "Gençlik geleceğin tohumudur" Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Umut ediyorum ki gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklardır" dedi. Törende, LGS Türkiye birincilerinden; Ceren Bilgin ve İrfan Sefiloğlu ile YKS'de farklı puan türlerinde dereceye giren Sudenaz Demir, Ecesu Sarıoğlu ve Ahmet Eray Çolak altın ve madalya ile ödüllendirildi.

ETSO, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

ETSO, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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