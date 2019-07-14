ETSO Başkanı Yücelik’ten 15 Temmuz mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 3 yıl önce yaşanan ve milletin özgür iradesini hedef alan, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminde, Türk Milletinin tam anlamıyla bir demokrasi sınavı verdiğini ve bu zorlu sınavdan yüzünün akıyla çıktığını söyledi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tarih boyunca bulunduğu coğrafyada var olmak için büyük bedeller ödeyen Türk Milletinin; her karış toprağı şehitlerin kanıyla sulanmış vatan topraklarını, milletin iradesi dışında hiçbir güce teslim etmediğini dile getiren Başkan Yücelik şunları söyledi.

"Allah'a şükürler olsun aziz milletimiz, cesareti, feraseti ve bin yıldan bu yana sahip olduğu birlik ve beraberlik şuuruyla bu fitneyi durdurdu. Milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına kutsal bildiği değerlerini savundu. 15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğini, milletimizin kardeşliğini hedef alan ihanet odakları; şimdiye kadar bir karış toprağını düşmana terk etmeyen milletimizin, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla vatanını, toprağını ve değerlerini canı, kanı pahasına koruyup, kollayacağını bir kez daha gördü."

Ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklal ve istikbaline kasteden bütün oluşumların ve terör örgütlerinin yok edilmesi için verilen her türlü mücadeleyi desteklediklerinin altını çizen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, "Güvenlik güçlerimiz ve bağımsız Türk yargısının bu şer odaklarıyla sonsuza kadar mücadelesini sürdüreceğine ve milletimizin de bu mücadelede üzerine düşen görevi her zaman büyük bir özveriyle yerine getireceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

TOBB'dan ortak basın açıklaması

Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de, 15 Temmuz'un hain darbe girişiminin 3. Yıldönümü münasebetiyle Türkiye'deki 365 oda ve borsayla birlikte ortak bir basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00:22'de çıktık dedik ki; "Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür."

365 Oda ve Borsanın 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye karşı tepki gösterdiğinin kaydedildiği açıklamada şöyle denildi:

"Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir" dedik. Sonrasında 81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız ilk günden itibaren Demokrasi Nöbetlerinde aktif bir şekilde yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına en fazla katkıyı da TOBB, Odalar ve Borsalar sağladı. TOBB ve Oda-Borsa Camiası; Demokrasinin, Milletimizin ve Devletimizin Yanındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini şiar edinen TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 100 sene önce kahraman ecdadımız, "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diyerek İstiklal Harbinin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin önüne geçmiş oldu. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Kaynak: İHA