ETSO Sertifikalı Eğitim Programları

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), üyelerine yönelik sertifikalı eğitim programları düzenleyecek.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında oda üyelerinin ekonomik ve ticari faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla sertifikalı eğitimler düzenleneceğini belirtti.



Bu yıl, dış ticaret, Liderlik, satış ve pazarlama teknikleri, markalaşma, maliyet ve karlılık analizi, temel iş hukuku, bütçe hazırlama ve bütçe kontrol, finansal tabloları okuma ve yorumlama, hukuki ve mali yönleriyle konkordato, karar verme ve problem çözme teknikleri, uygulamalı proje hazırlama, sosyal medya yönetimi ve yatırım ve projelerin değerlendirilmesi konularında eğitimlerin planlandığı kaydedildi.

Planlanan eğitimlerin ETSO'nun eğitim salonlarında yapılacağını ve üyelerin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik eğitimlerin de planlanabileceğini belirten Zıpkınkurt, "Odamız ve Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte bilim, sanayi ve ticaretin gelişmesine etkin katkı sağlamak, sanayinin ve ticaretin bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapıya kavuşarak ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik ortak eğitim programları geliştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin ücreti, içeriği ve süresi ile ilgili bilgilere www.etso.org.tr internet adresinden ve ETSO AB ve Dış İlişkiler Bölümünden Melike TATLI ile (0284 225 10 14 - D:121 / meliketatli@etso.org.tr) temasa geçilerek ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA