ETSO’da, “BİGG GARAJ” tanıtım toplantısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında bir süre önce imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, girişimcileri TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı'nın 2. aşamasına hazırlayan, "BİGG Garaj 2019 yılı 2. Dönem Çağrısı Tanıtım ve Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

BİGG Programı'nın 2015 yılından bu yana yürütücülerinden olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliği ile düzenlenen ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin katıldığı toplantı, ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Girişimcilik Müdürü Şevket Özer Kürkçüoğlu tarafından, BİGG Garaj Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kürkçüoğlu, TÜBİTAK'ın genç girişimcileri, AR-GE ve inovasyon içeren teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için 200 Bin TL hibe ile desteklediği bir program olan BİGG Garaj sayesinde, girişimcilerin 9 farklı modüldeki teknoloji ve girişimcilik eğitimiyle, iş fikrini doğrulamak ve geliştirmek için örneklemelerle kritik noktaları kolaylıkla öğrenebileceklerini ifade etti. BİGG GARAJ'ın girişimci başına 10 saati aşan mentorluk hizmetiyle yüzde 78 başarı oranını yakaladığını belirten Kürkçüoğlu, girişimcilere, "İş Modeli Geliştirme", "İş Planı Hazırlama", "İleri Teknoloji Ticarileştirme", "Pazar Konumlandırma- Rekabet Stratejisi Geliştirme", "Sunum Hazırlama Teknikleri ve Sunum Taktikleri", "Finansal Planlama ve Bütçe Oluşturma" ile "Ön muhasebe ve muhasebe" gibi konu başlıklarıyla eğitimler verildiği dile getirdi.

Kürkçüoğlu ayrıca, program kapsamında girişimcilerin, 6 dikey alanda mentorluklar ve gerçek vakaları içeren iş modeli geliştirme çalıştayları ile de iş fikrine özelleşmiş desteklerle teknoloji ve müşteri doğrulama faaliyetlerinde güçleneceğini ve daha verimli bir planlama gerçekleştirebileceklerini vurguladı.

Kürkçüoğlu toplantıda katılımcıların BİGG Garaj Programı hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Toplantının sonunda eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Öte yandan, BİGG Garaj Tanıtım ve Eğitim toplantısının ikincisinin, kasım ayı içerisinde Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: İHA