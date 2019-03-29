ETSO’da ’İstihdam Seferberliği’ toplantısı

Edirne'de İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında SGK ve İŞKUR yetkililerinin katılımıyla şirketlerin insan kaynakları yetkilileri, mali müşavirler ve 1-49 arası personel çalıştıran iş yerlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında SGK ve İŞKUR yetkililerinin katılımı ile şirketlerin insan kaynakları yetkilileri, mali müşavirler ve 1-49 arası personel çalıştıran iş yerlerine yönelik istihdam teşviklerinin tanıtılması amacıyla Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) toplantı düzenlendi. Toplantıya ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener İşbilir, İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam ve SGK İl Müdürü Süleyman Lale katıldı.

"İstihdam oluşturan üyelerimizin yanındayız" sözleri ile açılış konuşmasını gerçekleştiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt "2017 yılındaki İstihdam Seferberlği çalışmaları kapsamında Edirne olarak en fazla istihdam oluşturan illerden biri olduk. 2019 yılında da diğer iller arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. İlimiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesi adına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak istihdam meydana getirme konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener İşbilir ise "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından istihdam seferberliği kapsamında 2017 yılında istihdama verilen teşviklerle, 1 milyon 100 bin kişiye iş sağlandı. Yine Cumhurbaşkanlığı tarafından istihdam seferberliği kapsamında açıklanan ve 2018 yılında getirilen teşviklerle birlikte işe yerleştirmede 1 milyon 257 bin kişi ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı. Bugün ise 2019 yılında yepyeni iş kapıları açmak ve kendi rekorumuzu kırmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz süreçte yaşanan tüm bu olumlu gelişmeler ve planlanan yeni süreç, elbette ki ilerimizin sanayi ve ticaretinin en büyük sivil toplum örgütleri olan biz Ticaret ve Sanayi Odalarını mutlu kılıyor. İstihdam Seferberliği başladığı ilk günden beri, çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Ticaret ve Sanayi Odaları da bu sürecin en önemli parçalarından biriydi. Üyelerimizin, istihdamlarını arttırarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaları bizler için çok önemli. Bu kapsamda üyelerimize ve işverenlere gerekli koşulların hazırlanması adına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SGK İl Müdürü Süleyman Lale, Üç Aylık Ücret Desteği, İlave İstihdam Teşviki, Asgari Ücret Desteği, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, 5 Puanlık İndirim Teşviki ve İlave 6 Puanlık İndirim Teşviki konu başlıklarının ele alındığı sunum gerçekleştirdi.

İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam ise İşbaşı Eğitim Programı, Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP), Bakım Desteği ve İşe İlk Adım Projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: İHA