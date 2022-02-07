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  3. Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!

Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!

TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen hakkında gündemi derinden sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Er, kanalın sponsorları hakkında ileri geri konuştuğunu iddia ettiği Rıdvan Dilmen'in kanaldan kovulduğunu öne sürdü.

Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!

Yorumculuk hayatına TRT Spor'da yayımlana Yüzde Yüz Futbol programı ile devam eden Rıdvan Dilmen'in birkaç gündür ekranlarda görülmemesi farklı dedikoduların çıkmasına neden olmuştu. Daha sonra yapılan açıklama ile Rıdvan Dilmen'in programdan ayrıldığı duyurulmuştu. Gazeteci İsmail Er'in sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı bir yazıda ise ayrılığın başka bir nedenden kaynaklandığı öne sürüldü.

Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!

"TRT KAPININ ÖNÜNE KOYDU"

Rıdvan Dilmen'in kanala sponsor olan şirketin sahibi hakkında etrafta dedikodu yaptığını iddia eden İsmail Er, firmanın kanalın sponsorluğundan çekilmesinin üzerine TRT Spor'un Rıdvan Dilmen'i kovduğunu öne sürdü. İsmail Er yaptığı paylaşımda "Şeytanın TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?" ifadelerini kullandı.

Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE

TRT tarafından yapılan açıklamaya göre ise "Yüzde Yüz Futbol" programında spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen sezonun geri kalan kısmında yer almayacağı belirtilmişti. Alınan bu kararın Rıdvan Dilmen'in yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla alındığı ifade edildi.

Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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