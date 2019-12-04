ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’tan hayırlı olsun ziyareti

Erzurum'a atanarak görevlerine başlayan Tuğgeneral Semih Okyar ve Kıdemli Albay Ali Gemalmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'a gelen komutanlara yeni görevlerinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Semih Okyar ve Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ise Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, tarih sayfalarında şanıyla anılan Dadaşlar Diyarı Erzurum'a atanması hasebiyle duyduğu sevinç ve gururu ifade etti. Erzurum'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması aşamasında önemli bir rol üstlendiğini anımsatan Okyar Paşa, Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ile birlikte Erzurum'un tüm bölgelerinde güvenliğin başarıyla sağlanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak'ı da makamında ziyaret eden Çakmak'a POMEM Müdürü Yüksel Toprak; Erzurum'un ve şehirde bulunan üniversitelerin kalkınması ve gelişmesi adına önemli katkılar sağladıklarını belirterek, devam etmekte olan ve tamamlanan projelerden dolayı Rektör Prof. Dr Çakmak'ı tebriklerini sundu.

Kaynak: İHA