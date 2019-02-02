ETÜ’de görev değişimi

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Dekanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Edebiyat Fakültesi Dekanlığına da Prof. Dr. Murat Kacıroğlu atandı.

Yapılan devir teslim programlarına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, dekanlık görevini Prof. Dr. İrfan Kaymaz'dan devralırken,"2012 yılında katılmış olduğum Erzurum Teknik Üniversitesi ailesine Bölüm Başkanlığı'ndan, Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Senatörlüğüne kadar birçok görevde bulundum. Şimdi de Rektörümüz tarafından fakültemiz dekanlığına atanmam uygun görüldü. Bana duyulan bu güveni boşa çıkarmamak adına akademisyenlerimiz ve idari personelimizle beraber çok çalışacağız." şeklinde duygularını ifade etti.

Dekanlık görevini devreden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz konuşmalarında "2012 yılından beri ifa ettiğim Dekanlık görevim süresince gerek işimizin verdiği sorumluluk, gerek heyecanımızla yılların nasıl geçtiğini anlayamadık. Bu süreçte MMF ailesi olarak bir çok projeye de imza attık. Prof. Dr. Yetim'in bundan sonraki süreçte yeni bir heyecanla fakültemize katkılar sunacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim programında ise Dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, "Kolay olan rutini devam ettirmektir. Edebiyat Fakültesi olarak bizler eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerin yanında şehrimize sosyo-kültürel anlamda da katkılar sunacağız. Akademisyenlerimizin ve idari personelimizin huzurlu çalışma ortamımıza önümüzdeki süreçte de katkılar sunacağına ve özverili çalışmalarına devam edeceklerine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Selefi Prof. Dr. Selami Bakırcı ise yaklaşık dört yıldır yürütmekte olduğu Dekanlık görevinin zevkli veyorucu olduğunu lakin bunun bir gönül işi olduğunu ifade etti. Yeni görevinden ötürü Prof. Dr. Kacıroğlu'nu tebrik eden Prof. Dr. Bakırcı, "kendilerine hayırlı muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini sözlerine ekledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise konuşmalarında, görevlerini devreden dekanlara hizmetlerinden ötürü şükranlarını sunduğunu ifade ederek kendilerine birer plaket takdim etti. Dekanlık görevlerini devralan Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Prof. Dr. Murat Kacıroğlu'nun yeni bir heyecan ve şevkle görevlerini ifa edeceklerine inanarak kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: İHA