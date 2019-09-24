ETÜ’de Yatırımcı-Girişimci buluşması

"ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi" projesi Erzurum Teknik Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında imzalanan sözleşme ile yürürlüğe girdi. Merkez kapılarını ilk olarak Yatırımcı-Girişimci buluşmasına açtı.

Merkezin fiziksel ve teknik altyapısının tamamlanmış olması ve girişimcilik faaliyetlerinin de başlatılmasıyla bölgede teknoloji ve yenilik tabanlı projelere yatırım yapılması arzu ediliyor.

Böylelikle merkez imkanlarından yararlanmaya hak kazanan teknolojik tabanlı projeler ETÜ Kristal bünyesinde "Yatırımcı-Girişimci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Bu tür etkinliklerin, girişimciler ile yatırımcıların bir araya gelerek onların birbirleriyle tanışmalarına; yatırımcıların katma değeri yüksek yeni iş fırsatlarını yakından tanımalarına ve yatırım yapmaları açısından verimli sonuçlar sağlamasına olanak sunması amaçlanıyor.

"Yatırımcı-Girişimci Buluşması" etkinliğine akademisyenler, kurum yetkilileri, girişimcilik alanında uzmanlar ve firma sahipleri katıldı.

Kaynak: İHA