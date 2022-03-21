Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni görev tanımı nedir, Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni ne iş yapar, Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni Tanımı;

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Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni Maaşları

Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.03

Meslek Adı :

Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İşletmede yapılacak bakım ve onarım programlarının hazırlanabilmesi için incelemeler yaparak gerekli verileri hazırlamayan, yapılan çalışmaların programa uygunluğunu kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Etüt ve Zamanlama Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakım ve onarım yapılacak ünitelerde inceleme yaparak gerekli makine, araç, gereç ve elemanları tespit etmek,

b) İş programı için gerekli verileri hazırlayarak ilgililere iletmek,

c) Yapılan çalışmaların program hedefleri doğrultusunda yürütülmesini kontrol etmek, d) Aksaklıkları tespit ederek nedenlerini araştırmak, ilgilileri ikaz etmek,

e) Yapılan işlerde kullanılan araç, makine, malzeme ve insan gücü ile ilgili bilgileri derleyerek faaliyet raporu tanzim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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