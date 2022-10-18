Etyen Mahçupyan'dan canlı yayında gündem olacak sözler! Nedeniyle birlikte açıkladı: "Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim..."

Gelecek Partisi kurucularından ve Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı olan Etyen Mahçupyan, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken Karar TV'de katıldığı bir programda gündem yaratacak çıkışlarla seçim günü oy verebileceği kişiyi nedenleriyle birlikte açıkladı.

"YENİDEN ERDOĞAN'A OY VEREBİLİRİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına yapılacak olan seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşuluyorken Etyen Mahçupyan da bu iki isim çıkarsa kimi destekleyeceğine dair "Şunu da burada çok açık söyleyeyim. Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama eğer son kertede Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu an bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim." dedi.

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"PUTİNLE TEKE TEK OTURDUĞUNDA ERDOĞAN'A GÜVENİRİM"

Putin'in karşısında Mansur Yavaş'a değil de Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceğini belirten Mahçupyan "Çünkü şöyle bir şey var o noktada. Eğer ana mesele değişmeyecekse, Türkiye'nin devlet-toplum ilişkisi, devlet-siyaset ilişkisi değişmeyecekse, tamamen pragmatik bakacaksak o zaman ben şu soruyu soracağım; Putin'le teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Ben çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim." ifadelerine yer verdi.