"EÜ, araştırma üniversitesi arasında yer almayı hak eden bir üniversite"

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen programda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi, tüm akademik birimleri ve nitelikli akademik kadrosuyla, araştırma üniversiteleri arasında yer almayı hak eden bir üniversite" dedi.

Uluslararasılaşma konusunda pilot üniversite olan Ege Üniversitesi (EÜ), bu yöndeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, "Hazerfen Uluslararası Fen Matematik ve Mühendislik Bilimleri", "Hasat II. Uluslararası Tarım ve Ormancılık" ve "Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri" kongreleri gerçekleştirildi. Etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şemsi Yazıcı'nın yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerden birçok akademisyen katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin 64 yıllık köklü tarihi boyunca bilime sunduğu katkılar ve iş dünyasına kazandırdığı mezunlarla adından daima övgüyle ettirdiğini söyledi. Rektör Budak, "Üniversitemiz, çeşitli bilimsel etkinlikler aracılığıyla akademik camianın değerli isimlerini bir araya getirmeye büyük özen göstererek bilimin ilerlemesinde daima öncü ve aktif bir rol üstlenmiştir. Ülkemizin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan bir Üniversitenin yönetimi olarak, bizlere de bu konuda çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu nedenle üniversitemizin bugüne dek ulaştığı konumu korumak ve ileri taşımak amacıyla üniversitemizin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini analiz ettik. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği konuma taşımak üzere yoğun bir çalışma süreci başlattık. Üniversitemizde başlattığımız akademik seferberlik ile akademisyen ve öğrencilerimize sunduğumuz imkanları genişlettik. Ege Üniversitesi, tüm akademik birimleri ve nitelikli akademik kadrosuyla, araştırma üniversiteleri arasında yer almayı hak eden bir Üniversite. Bizler de bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Biliyoruz ki, hedefimize ulaşmanın ön koşulu, üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları hem niteliksel hem niceliksel anlamda artırmak. Bu nedenle, akademisyen ve öğrencilerimizin bilgiye daha rahat erişmelerini, bilimsel çalışmalarını daha şeffaf bir şekilde yürütmelerini sağlayacak uygulamalar hayata geçirdik" diye konuştu.

"Hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza hiç şüphem yok"

Prof. Dr. Budak, "Bugün, bilim camiasının farklı dallarından değerli isimleri üniversitemizde bir araya getiren bu kongre organizasyon, araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda bizler için çok değerli. Ege Meslek Yüksek Okulumuz ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinliğin üniversitemizin akademik konumuna, ulusal ve uluslararası tanınırlığına önemli katkıları olacağına inanıyorum. Değerli akademisyenlerimizin bu tür etkinliklerde üstlendiği öncü ve aktif rol sayesinde hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şemsi Yazıcı da, üniversitelerin şehirlerin ve ülkelerin tanıtımına da hizmeti olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ev sahipliği ve akademik destek verilerek katkıda bulunduğumuz bu uluslararası kongre organizasyonuna yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı; ayrıca Ege Üniversitesinden de yaklaşık olarak 50 akademisyenimizin bildirisi bulunmakta. Kongre organizasyonuna katkı veren bizi bu konuda destekleyen ve teşvik eden rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür ediyorum. Kendisinin belirlediği yolda araştırma üniversitesi olma hedefine bir katkıda biz sağlamak amacıyla bu kongreyi düzenlemiş bulunuyoruz."

Kaynak: İHA